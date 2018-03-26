Готовим с «Прасковьей Молочковой»: томатный суп с кефиром

Команда торговой марки «Прасковья Молочкова» регулярно размещает на своих страницах в соцсетях полезную информацию о молочных продуктах. Наибольшей популярностью у подписчиков обычно пользуются рецепты - оказывается, из молока, масла, кефира и т.д. можно приготовить массу нетривиальных блюд.
Сегодня расскажем о том, как приготовить томатный суп с кефиром - отличный, между прочим, рецепт для тех, кто стремится похудеть!
Для этого блюда лучше всего выбрать чуть перезревшие, мясистые томаты. Тогда суп с кефиром «Прасковья Молочкова» получается наваристым, густым и насыщенным.
Ингредиенты:
Кефир – 100 мл
Помидор – 1 кг
Лук репчатый – 1 шт.
Сахар коричневый – 1 ст. л.
Яйцо куриное – 2 шт.
Зелень – для украшения
Масло оливковое – 2 ст. л.
Свежемолотоый перец – по вкусу
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарезать лук кольцами, помидоры обдать кипятком, очистить от кожицы и нарезать дольками;
2. Разогреть в сотейнике с толстым дном оливковое масло, положить лук и потушить до мягкости, 5 мин. Положить помидоры, приправить перцем, добавить соль, сахар и тушить под крышкой, перемешивая, 10 мин. Измельчить ручным блендером в пюре, влить 2 стакана горячей питьевой воды или овощного бульона и готовить 5 мин.;
3. Отмерить 0,5 стакана супа, чуть остудить. Взбить яйца, соединить с половиной стакана супа, перемешать и аккуратно влить смесь в сотейник. Прогреть, не доводя до кипения, и быстро остудить;
4. Перед подачей положить в суп кубики льда и разлить по тарелкам. В каждую тарелку влить по 2 ст. л. кефира и украсить зеленью.
Приятного аппетита!
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