Общество

Члены первичной профсоюзной организации Псковской областной типографии побывали на бесплатной экскурсии в Изборске

Псковский облсовпроф продолжает реализацию программы бесплатных экскурсий для членов профсоюза. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, 29 марта в рамках программы на экскурсии в Старом Изборске побывали члены первичной профсоюзной организации ГППО «Псковская областная типография». По информации председателя областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения, в поездке приняли участие 17 человек - сотрудники предприятия, их дети и внуки.

«Мы считаем, что после проведенной масштабной реставрации Изборск должен посетить каждый гражданин нашей страны. И мы рады, что смогли предоставить такую возможность нашим профсоюзным активистам. Члены профсоюза получили большое удовольствие от прошедшего экскурсионного мероприятия. На наш взгляд, очень важно, что профсоюз не только защищает права и интересы трудящихся, но и создает условия для организации досуга, культурного развития работающего населения», - отметил Игорь Иванов.

Напомним, что проект бесплатных экскурсий для членов профсоюзов реализуется Псковским облсовпрофом с начала 2017 года. Среди предлагаемых экскурсионных маршрутов: «Древний Псков», «Псков – западный щит России», «Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь», «Спасо-Преображенский Мирожский монастырь», «Иоанно-Богословский Крыпецкий монастырь», «Свято-Благовещенская Никандрова пустынь», «Спасо-Елеазаровский монастырь», «Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь», «Изборская крепость».