Общество

«Туалетный» вопрос в Пскове начнет сдвигаться с мертвой точки в этом году - Алексей Захаров

«Туалетный» вопрос в Пскове начнет сдвигаться с мертвой точки в этом году. Об этом сообщил и. о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Захаров на сегодняшнем заседании комитета гордумы по ЖКХ и благоустройству в ходе рассмотрения текущего плана благоустройства территории Пскова.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проблему нехватки общественных туалетов на комитете обозначила депутат Юлия Пожидаева. И. о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Захаров пояснил, что в этом году на территории города будут установлены все туалеты, находящиеся в собственности города (около 8 штук). Помимо них в городе будут установлены дополнительно еще 5 туалетов.

«Всего у нас, помимо туалетов, которые есть в кафе и торговых центрах, появится еще 5 туалетов. В этом году туалетный вопрос начнет сдвигаться с мертвой точки», - пообещал Алексей Захаров.