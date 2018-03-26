Общество

В состав комиссии по проведению конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области включены еще три человека

В состав комиссии по проведению конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области включены еще три человека: депутаты городской Думы Дмитрий Барабанов и Олег Брячак, а также депутат Псковского областного Собрания депутатов Лев Шлосберг.

Об этом сегодня, 29 марта, на заседании рабочей группы по ТКО под председательством врио губернатора Михаила Ведерникова сообщил председатель регионального госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Всего на сегодняшний день в составе комиссии 11 человек: среди них представители комитетов администрации Псковской области, ОНФ и Росприроднадзора.