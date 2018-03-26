Общество

Территорию сквера у памятного знака «Танк» в Пскове планируется благоустроить в этом году

Территорию сквера у памятного знака «Танк» в Пскове планируется благоустроить в этом году по муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния города Пскова» (подпрограмма «Обеспечение необходимых условий для проведения в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий»). Благоустройство объекта стоит в текущем плане благоустройства Пскова на текущий год, который сегодня, 29 марта, стал предметом рассмотрения на комитете гордумы по ЖКХ и благоустройству.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, объем затрат на благоустройство сквера у «Танка» - более 3,5 млн рублей. Из них 1 млн 652,3 тысяч рублей будут выделены из городского бюджета и 2 млн рублей - в виде субсидии из областного бюджета.

Депутат Юлия Пожидаева спросила у и. о. заместителя главы городской администрации Алексея Захарова, что именно будет сделано в этом сквере. Тот пояснил, что конструкция банка будет приподнята, вокруг выложена брусчатка, выполнена подсветка дорожек по всему парку, дополнительное устройство дорожки, которая идет ближе к набережной плюс установка урн и скамеек. Также планируется рассмотреть возможность организации парковки ближе к ДСК.