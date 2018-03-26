Общество

Текущий план благоустройства территории Пскова на 2018 год будет вынесен на апрельскую сессию городской Думы

Текущий план благоустройства территории Пскова на 2018 год будет вынесен на апрельскую сессию Псковской городской Думы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, этот документ 29 марта был рассмотрен на комитете гордумы по ЖКХ и благоустройству.

Напомним, план благоустройства имеет 13 приложений, которые включают в себя:

график капитального ремонта автомобильных дорог и тротуаров

графики ремонта и чистки водоразборных колонок и колодцев ливневой канализации

график ремонта автобусных остановок

график высадки цветов на клумбах города

график уборки аварийных деревьев.

план содержания и ремонта детских игровых площадок

план ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам

план реконструкции площадей и благоустройства парков, скверов в 2018 году

план озеленения Пскова

план ликвидации несанкционированных свалок на территории городских кладбищ,

план повышения уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния Пскова

план по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В ходе рассмотрения плана ряд вопросов возник у депутата Федора Постнова, отстаивающего интересы маломобильных групп населения. Так, он попросил администрацию пересмотреть комплектацию остановочных комплексов. По мнению депутата, на многих остановках нет боковых стенок, из-за чего в дождь люди стоят там мокрые. Кроме того, по мнению Федора Постнова, высоту лавок на остановках нужно понижать. «Стыдно смотреть, как бабушки на них запрыгивают», - посетовал депутат.

Также депутат поставил вопрос о невыкорчеванных пнях, которые мешают движению маломобильных групп населения. И. о. заместителя главы администрации Алексей Захаров пояснил, что до конца года таких пней в зоне улично-дорожной сети, в частности, на пешеходных дорожках, не останется.

Кроме того, депутаты задавали администрации города вопросы, касающиеся перспектив благоустройства воинских захоронений, ремонта дорог и дворов, а также решения проблемы с туалетами в общественных местах. На все эти вопросы постарался ответить Алексей Захаров.