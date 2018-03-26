Общество

Как будут выбирать регионального оператора по обращению с ТКО и насколько вырастут тарифы, обсудили в администрации Псковской области

Какой будет процедура конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области обсуждали сегодня, 29 марта, члена рабочей группы по ТКО под председательством врио губернатора Михаила Ведерникова. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, о том, как будет выбран региональный оператор, рассказал председатель регионального госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

Он напомнил, что региональный оператор будет выбран на 10 лет. По его словам, при проведении конкурса будет проведена оценка всех заявок для выявления лучших условий.

«Каждой заявке будет присвоен номер по мере уменьшения выгодности. Таким образом, победителям будет признана та заявка, которая получит №1», - уточнил Андрей Агапов.

При проведении конкурса будут учитываться такие критерии, как стоимость услуги, критерий мощности, наличие профессиональных специалистов в штате и другие. Необходимо будет обеспечить и исполнение обязательств. В частности, представить безотзывную банковскую гарантию – не менее 5% от выручки.

Чиновник отметил, что на сегодняшний день установлена максимальная сумма деятельности РО за 10 лет (без учета НДС): свыше 3,5 млрд рублей по северной зоне, и 1,8 млрд рублей – по южной.

Доложил он и о текущей тарифной ситуации. В Пскове цена за куб. м утилизации мусора составляет 390 рублей (65 рублей на человека), в Великих Луках - 363 рубля (65 рублей на человека).

Анализ потенциальных инвесторов показал, что при вложении 50 млн рублей тариф составит 528 рублей (88 рублей на человека), при инвестициях в 200 млн рублей - 100 рублей на человека, 1,1 млрд рублей - 128 рублей на человека, а при инвестициях в объеме 1,4 млрд рублей 253 рубля на человека.

Члены рабочей группы указали на ряд недостатков в проекте документации о проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО. В частности, сделать расчеты более прозрачными и раскрытыми, а также проконсультироваться со специалистами ФАС по оправданности всех критериев, иначе конкурс может оказаться под угрозой срыва. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил доработать проект и устранить все недочеты.