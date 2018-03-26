Общество

Алексей Захаров пообещал, что в этом году пыли на дорогах Пскова будет мало

Наносной грунт с улиц Пскова начнут убирать с 3 апреля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила представитель управления городского хозяйства Пскова на заседании комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы, которое проходит сегодня, 29 марта.

Как было отмечено, «в зимний период уборка улиц шла спокойно, не было нюансов». «Выполнялась уборка и вывоз снега, начинается уборка наносного грунта у бортового камня. Разрабатываем графики проведения аварийного ямочного ремонта», - отметила представитель УГХ, добавив, что с понедельника, 3 апреля, начнется вывоз наносного грунта.

И. о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Захаров добавил, что при наступлении среднесуточной температуры +15 градусов в городе начнется ямочный ремонт методом пневмонабрызга. «Все готово, материалы закуплены», - добавил он.

Также Алексей Захаров сообщил, что в бюджет города поступило 30 млн рублей кредиторской задолженности. Она будет направлена на ремонт дорог.

Депутат Федор Постнов поднял проблему пыли, которая каждый год с наступлением сухой погоды разносится с дорог по всему городу и доставляет неприятности горожанам. Алексей Захаров пообещал, что в этом году пыли будет мало. «Пойдут дожди, потом наступит резкое потепление. И в этом году мы пыли даже не заметим»,- отметил он.