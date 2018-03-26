Общество

Подрядная организация из Курска будет строить новую школу в Великих Луках

О ходе мероприятий по строительству новой общеобразовательной школы на 800 мест в районе улиц Щорса и Заслонова в Великих Луках на заседании Великолукской городской Думы рассказала и. о. заместителя главы администрации города Великие Луки Ирина Бушенкова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, она отметила важность строительства школы именно в этом районе.

«Район улиц Заслонова, Герцена и Щорса прилегает к центру города, но отделен от него транспортными железнодорожными путями. На сегодняшний день в этой части города действует всего одно общеобразовательное учреждение вместимостью до 400 учащихся - средняя школа № 17, - сообщила Ирина Бушенкова. - При проведении анализа перспективной наполняемости новой школы учитывался еще и тот факт, что в школах, расположенных в центральной части города, в настоящий момент обучается 760 детей, проживающих в районе улиц Щорса, Герцена и Заслонова. Таким образом, открытие новых учебных мест обеспечит возможность частичной ликвидации второй смены в школах центральной части города.

По ее словам, в 2017 году земельный участок площадью 4 га был оформлен под строительство. В августе прошлого года заявка на строительство новой школы, поданная в Министерство образования и науки РФ, была подтверждена. Соглашение между Министерством образования и науки и администрацией Псковской области о предоставлении целевой субсидии подписано 6 февраля 2018 года.

Как отметила Ирина Бушенкова, администрация города ведет подготовку к строительству новой школы. В настоящее время проведены конкурсные процедуры по изготовлению рабочей документации, учитывающей особенности земельного участка и расположение внешних инженерных сетей.

«На сегодняшний день, – сказала она. - Администрацией города разработана дорожная карта, куда включен весь комплекс необходимых мероприятий по строительству новой школы. Также выбрана подрядная организация из города Курска».

Председатель комиссии городской Думы по бюджету, экономике, финансам, собственности и налоговой политике Сергей Агарев, а также заместитель главы города Николай Андросович отметили, что работа по проекту строительства новой школы была проведена недостаточно эффективно, поэтому необходимо провести соответствующую доработку.