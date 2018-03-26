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Общество

Александр Котов: Последовательная работа всех органов власти позволила привлечь дополнительные средства в областной бюджет

29.03.2018 17:37|ПсковКомментариев: 2

Центральными вопросами повестки 19-й сессии Псковского областного Собрания депутатов стали изменения в бюджет региона на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, а также отчет о деятельности УМВД России по Псковской области за 2017 год. В ходе пресс-подхода по итогам заседания спикер регионального парламента Александр Котов рассказал о значимости принятых поправок в главный финансовый документ области, а также оценил работу псковских полицейских.

 - Александр Алексеевич, насколько важны и серьезны в масштабах региона принятые сегодня поправки в бюджет?

- Поправки, которые мы сегодня внесли в бюджет региона, - значительные. Когда мы принимали проект закона о бюджете, говорили о том, что изначально средств закладывались меньше, чем по факту было использовано в прошлом году. Но последовательно, каждый день работая с правительством РФ, работая с государственными программами, губернатору, органам исполнительной власти области, Псковскому областному Собранию депутатов, нам все-таки удается добиваться того, чтобы по части государственных программ выделялись дополнительные финансовые средства.

Общий объем доходов областного бюджета увеличился более чем на 2 млрд рублей. Сегодня на сессии присутствовал врио губернатора, он доложил об основных параметрах. Я бы хотел отметить, что на этот раз у нас есть изменения, которые не планировались. Они связаны с началом реализации Послания президента Федеральному Собранию. В частности, будут выделены денежные средства на строительство детских дошкольных учреждений, ясельных групп для детишек от 2 месяцев до 3 лет. Денежные средства будут выделены на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельских населенных пунктах с малой численностью и на приобретение передвижных ФАПов для сельских населенных пунктов с незначительной численностью населения. Это поможет значительно улучшить качество оказания медицинской помощи на селе. Конечно же, это средства на наши инфраструктурные проекты – и путепровод в Великих Луках, и Северный обход Пскова, и средства на переселение граждан из аварийного и ветхого жилого фонда.

Сегодня уже можно говорить о том, что в расходах областного бюджета на этот год мы имеем подтвержденные источники на сумму 29 млрд рублей. Это практически уровень прошлого года. Но у нас все впереди. Если мы продолжим активную работу, я надеюсь, нам удастся привлечь еще дополнительные средства как в виде собственных доходов, так и в виде субвенций из средств федерального бюджета.  

- Большой интерес у парламентариев вызвал отчет начальника УМВД России по Псковской области о деятельности ведомства за 2017 год. Как вы оцениваете представленный доклад и деятельность псковской полиции в целом?

- Во-первых, хочу сказать, что нам был представлен обстоятельный отчет. Депутаты заранее получили материалы о деятельности полиции в письменном виде. В целом, хочу положительно оценить работу органов полиции. На мой взгляд, главная оценка должна звучать со стороны граждан Псковской области. МВД давно практикует социологические опросы на эту тему, более 50% граждан, проживающих на территории нашего региона, удовлетворены деятельностью полиции. Нельзя сказать, что все так уж хорошо, гладко и без проблем. Самое главное, что эти проблемы руководство УМВД видит, о чем сегодня доложил Юрий Николаевич Инстранкин. Мы понимаем, что органы полиции одни с этими проблемами не справятся, органам законодательной, исполнительной власти Псковской области и органам местного самоуправления нужно подключаться к их решению по мере сил и возможности. Я думаю, в этом плане мы можем совместными усилиями улучшить и показатели, и самочувствие граждан с точки зрения безопасности и защищенности.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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