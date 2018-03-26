Общество

МБУ «Жилище» удалось за год вдвое снизить убытки

МБУ «Жилище» удалось за год вдвое снизить убытки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании комитета Псковской городской Думы по ЖКХ и благоустройству сообщил директор МБУ Виктор Лукин.

По его словам, МБУ «Жилище» существует с 2010 года. В его управлении находятся 215 домов - 14% от всего жилищного фонда Пскова. По большей части это жилой фонд, который не заинтересовал частные управляющие компании из-за удаленного расположения, плохого технического состояния и низкой платежной дисциплины жильцов. В управлении МБУ находится 38 зданий, которые раньше имели статус общежитий, а теперь переведены в статус многоквартирных домов.

МБУ «Жилище» удалось повысить собираемость платежей с населения за ЖКУ, сейчас она составляет 90%. Кроме того, за прошлый год предприятию удалось вдвое снизить убытки. «Доходы за 2017 год составили 22 млн 503 тысячи рублей, расходы- 25 млн 288 тысяч рублей. Таким образом, убыток составил 2 млн 784 тысячи рублей. При этом нам удалось снизить почти в два раза убыток по сравнению с 2016 годом», - доложил Виктор Лукин.

В 2017 году, по его словам, в МБУ «Жилище» произошло резкое существенное сокращение персонала: со 100 до 52. Непростым для предприятия оказался конец прошлого - начало текущего года из-за традиционного «новогоднего» снижения платежеспособности населения.

«С марта у нас увеличилась выручка, и думаю, что скоро мы сможем закрыть долги по ранее закупленным материалам и сможем выделять средства на ремонты», - добавил директор МБУ.

В то же время, по его словам, задолженность населения за ЖКУ составляет 40 млн 767 тысяч рублей, задолженность МБУ перед ресурсоснабжающими организациями и по налогам составила 42 млн 409 рублей.

Осложняет перспективы выравнивания финансовой ситуации МБУ тот факт, что с 2017 года оно не получает муниципального задания и бюджетного финансирования.

На комитете депутаты, представители администрации города и МБУ «Жилище» обсудили возможные варианты выравнивания ситуации на предприятии, в том числе за счет передачи части жилого фонда в управление частным управляющим компаниям. Администрация города планирует подготовить два документа, направленные на улучшение положения МБУ.