МБУ «Жилище» удалось за год вдвое снизить убытки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании комитета Псковской городской Думы по ЖКХ и благоустройству сообщил директор МБУ Виктор Лукин.
По его словам, МБУ «Жилище» существует с 2010 года. В его управлении находятся 215 домов - 14% от всего жилищного фонда Пскова. По большей части это жилой фонд, который не заинтересовал частные управляющие компании из-за удаленного расположения, плохого технического состояния и низкой платежной дисциплины жильцов. В управлении МБУ находится 38 зданий, которые раньше имели статус общежитий, а теперь переведены в статус многоквартирных домов.
МБУ «Жилище» удалось повысить собираемость платежей с населения за ЖКУ, сейчас она составляет 90%. Кроме того, за прошлый год предприятию удалось вдвое снизить убытки. «Доходы за 2017 год составили 22 млн 503 тысячи рублей, расходы- 25 млн 288 тысяч рублей. Таким образом, убыток составил 2 млн 784 тысячи рублей. При этом нам удалось снизить почти в два раза убыток по сравнению с 2016 годом», - доложил Виктор Лукин.
В 2017 году, по его словам, в МБУ «Жилище» произошло резкое существенное сокращение персонала: со 100 до 52. Непростым для предприятия оказался конец прошлого - начало текущего года из-за традиционного «новогоднего» снижения платежеспособности населения.
«С марта у нас увеличилась выручка, и думаю, что скоро мы сможем закрыть долги по ранее закупленным материалам и сможем выделять средства на ремонты», - добавил директор МБУ.
В то же время, по его словам, задолженность населения за ЖКУ составляет 40 млн 767 тысяч рублей, задолженность МБУ перед ресурсоснабжающими организациями и по налогам составила 42 млн 409 рублей.
Осложняет перспективы выравнивания финансовой ситуации МБУ тот факт, что с 2017 года оно не получает муниципального задания и бюджетного финансирования.
На комитете депутаты, представители администрации города и МБУ «Жилище» обсудили возможные варианты выравнивания ситуации на предприятии, в том числе за счет передачи части жилого фонда в управление частным управляющим компаниям. Администрация города планирует подготовить два документа, направленные на улучшение положения МБУ.