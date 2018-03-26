Общество

Депутаты сочли инициативу о создании «зеленого щита» в Пскове нецелесообразной

Комитет Псковской городской Думы по ЖКХ и благоустройству счел инициативу о создании «зеленого щита» на территории Пскова нецелесообразной. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данная инициатива Общественной палаты Псковской области была рассмотрена на комитете сегодня, 29 марта.

Как напомнила начальник правового отдела гордумы Елена Тимашева, в создании «зеленого щита» в Пскове есть свои «плюсы» и «минусы». «С одной стороны это позволит строить объекты туризма, здравоохранения и спортивные сооружения в зоне, которая будет попадать под «зеленый щит». А с другой, места, которые нам предлагается включить в зону «зеленого щита», - это зона Р-2, жесткая зона, которая вообще не предполагает никакого строительства», - пояснила она. Еще один «минус» - создание «зеленого щита» потребует дополнительного финансирования.

Инициатива Общественной палаты была рассмотрена на четырех профильных комитетах гордумы. Социальный решил уточнить у инициаторов, во сколько создание «зеленого щита» обойдется муниципалитету. На правовом и бюджетном эта инициатива признана нецелесообразной, а на земельном - целесообразной.

Члены комитета по ЖКХ, как и коллеги из правового и бюджетного комитета, сочли создание «зеленого щита» нецелесообразным и проголосовали за то, чтобы эту инициативу даже не выносить на апрельскую сессию.