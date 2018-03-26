Общество

Великолукская станция скорой помощи будет работать совместно со всеми экстренными службами города и районов

В повестку дня 8-го очередного заседания Великолукской городской Думы был включен вопрос «О деятельности станции скорой помощи в муниципальном образовании «Город Великие Луки» в 2017 году». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук, отчет представил и. о. главного врача ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница» Роман Керимов.

Он рассказал, что станция скорой медицинской помощи в ближайшее время войдет в состав Единой дежурной диспетчерской службы Псковской области и будет работать совместно со всеми экстренными службами города и районов. К сожалению, уровень износа автопарка машин скорой медицинской помощи очень высокий. Автомобили нуждаются в качественном ремонте и ежемесячном техническом обслуживании.

«В настоящее время решается вопрос о передаче в постоянное пользование автомобиля скорой медицинской помощи из ГБУЗ ПО «Псковская станция скорой медицинской помощи». А в январе 2018 года получен новый автомобиль класса «В» повышенной проходимости», - сказал Роман Керимов.

Но, как подчеркнул Роман Керимов, основной проблемой на сегодняшний момент является дефицит кадров.

«Вместо 39 врачей, предусмотренных штатным расписанием, работает только 12, 11 из которых - пенсионного возраста. Также обстоят дела и с укомплектованностью средним медицинским персоналом. Но основные показатели, определяющие работу Станции скорой медицинской помощи в 2017 году выполнены, несмотря на высокую обращаемость. А некоторые из них даже превысили нормативы. Материально-техническое оснащение хорошее», – отметил Роман Керимов.

После доклада по данному вопросу выступила заведующая неврологическим отделением ГБУЗ ПО «ВМБ» Татьяна Черковская. «Хочу сказать, что работа в скорой помощи очень специфическая. В зимнее время бригадам скорой помощи часто приходится идти пешком по два километра, на них даже могут спустить собак. Но, несмотря на такие сложные условия работы, сотрудники скорой помощи справляются с ней в полном объеме. И я, как их коллега, хочу поблагодарить их за ежедневный тяжелый труд», – высказалась Татьяна Черковская.

Также коллег поддержали Александр Орлов и Татьяна Целищева.

Подводя итог обсуждения, исполняющий полномочия главы города Сергей Гусев отметил, что в деятельности Станции скорой медицинской помощи есть определенные недостатки и проблемы. Их необходимо решать и делать это своевременно, чтобы скорая медицинская помощь населению оказывалась вовремя и качественно. Нельзя допускать возникновения критических ситуаций.

После обсуждения депутаты Великолукской городской Думы приняли к сведению предоставленную информацию.