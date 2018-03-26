Общество

Почта России доставит по все стране ручки для «Тотального диктанта 2018»

По всей стране Почта России доставляет фирменные ручки для проекта «Тотальный диктант 2018», который состоится 14 апреля. 225 тысяч ручек отправились в 424 населенных пункта, чтобы участники написали ими диктант, а члены экспертной комиссии - проверили работы. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе оператора.

Для обеспечения логистики проекта задействованы все виды транспортных средств. Посылки с ручками будут доставляться автомобилями, самолетами, почтовым поездом и переплавляться на пароме. В доставке участвуют порядка 200 объектов почтовой связи: 95 магистральных сортировочных узлов и 82 региональных почтамта.

В прошлом году проект «Тотальный диктант» собрал более 200 тысяч русскоговорящих людей со всего мира. В 2018 году организаторы ожидают, что участие в диктанте примут не менее 250 тысяч человек.

«В этом году впервые все участники Тотального диктанта напишут текст одинаковыми ручками. Это было бы невозможно без помощи Почты России, которая разработала всю логистическую цепочку, взяла на себя работу в том числе с небольшими отдаленными населенными пунктами, а также обеспечила оперативную доставку. Отправка началась 19 марта, и уже через два дня наши организаторы в Волгоградской, Ивановской и Нижегородской областях получили первые посылки с ручками», - прокомментировала сотрудничество руководитель проекта Ольга Ребковец.

Почта России традиционно поддерживает проекты, направленные на развитие творческих и интеллектуальных ресурсов россиян. В рамках региональных и федеральных творческих конкурсов Почта ежегодно поощряет детей, которые любят русский язык и пишут сочинения, и учителей, предлагающих интересные авторские проекты по повышению грамотности и развитию навыков письма у школьников.