Общество

Псковские школьники попробовали себя в качестве почтовых работников

С работой самого большого отделения почтовой связи 180000 познакомились четвероклассники из 24-ой школы города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФПС Псковской области (филиал ФГУП «Почта России»), особый интерес у школьников вызвала информация о посткроссинге – международном движении по обмену открытками.

В роли экскурсовода выступила начальник отделения почтовой связи Елена Кудряшова. Она рассказала ребятам, что такое почта, как она работает и какие услуги оказывает. Школьники узнали, какие бывают почтовые отправления, как они обрабатываются и сортируются, для чего нужны почтовые марки и календарный штемпель.

После экскурсии ребятам предложили попробовать себя в качестве почтовых работников. Юные посетители учились собирать упаковочные короба для посылок и бандеролей.

Ученики узнали о новых почтовых технологиях, увидели работу транспортерной ленты, необходимой для быстрой разгрузки почтовых отправлений.

Кроме того, школьникам рассказали, почему важно правильно писать почтовый адрес на отправлении, после чего они сами с удовольствием подписали открытки своим родным и близким, самостоятельно поставив оттиск календарного штемпеля.