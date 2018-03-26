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Общество

Небольшой мокрый снег возможен в пятницу в Псковской области

29.03.2018 18:59|ПсковКомментариев: 0

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 30 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой мокрый снег.

Ветер юго-восточных направлений 3-8 м/сек.

Температура по области: ночью -5…-10 градусов С, днем -2…+3 градуса С.

Атмосферное давление низкое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 0,09-0,14 мкЗв/ч. Ухудшение РХБ обстановки не прогнозируется.

Теги: #прогноз погоды
Источник: Псковская Лента Новостей
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