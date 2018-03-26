Небольшой мокрый снег возможен в пятницу в Псковской области

Госдума приняла в I чтении законопроект об уголовной ответственности до 12 лет за злоупотребления при госзакупках

В Пскове задержана мошенница, которая обманывала пользователей «Инстаграма»

На год может отправиться за решетку 29-летняя опочанка за неуплату алиментов на содержание дочери