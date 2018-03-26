Общество

Работник администрации Плюсского района оштрафован за несоблюдение сроков рассмотрения обращений граждан

Прокуратурой Плюсского района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностного лица администрации района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, по обращению генерального директора закрытого акционерного общества проведена проверка соблюдения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

В ходе проверки установлено, что при рассмотрении обращения заявителя работником администрации Плюсского района допущены нарушения требований Федерального закона от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в части не направления ответа заявителю в 30-дневный срок.

В связи с этим прокуратурой области в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

В соответствии с постановлением мирового судьи судебного участка №15 Плюсского района от 28 марта виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.