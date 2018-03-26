Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» состоится 21 апреля. В преддверии Дня Победы сотни тысяч людей смогут проверить свои знания по истории.
Тестирование можно будет пройти на специально организованных площадках в вузах, музеях, школах, библиотеках, а также он-лайн на сайте проекта «Каждый день горжусь Россией» кдгр.рф. Регистрация площадок будет осуществляться с 1 апреля.
В этом году организаторы предложили всем желающим поучаствовать в конкурсе вопросов. Лучшие задания, отобранные профессиональными историками, войдут в итоговый тест.
Всего в двух вариантах будет по 30 вопросов, посвященных военным событиям, военачальникам, партизанскому движению, культуре, жизни в тылу и так далее.