Общество

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» состоится 21 апреля

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» состоится 21 апреля. В преддверии Дня Победы сотни тысяч людей смогут проверить свои знания по истории.

«Акция пройдет уже в третий раз. Мы рады, что год от года растет ее аудитория, что подчеркивает интерес к Великой Отечественной войне», - отметила председатель Молодежного парламента при Государственной Думе Мария Воропаева.

Тестирование можно будет пройти на специально организованных площадках в вузах, музеях, школах, библиотеках, а также он-лайн на сайте проекта «Каждый день горжусь Россией» кдгр.рф. Регистрация площадок будет осуществляться с 1 апреля.

В этом году организаторы предложили всем желающим поучаствовать в конкурсе вопросов. Лучшие задания, отобранные профессиональными историками, войдут в итоговый тест.

Всего в двух вариантах будет по 30 вопросов, посвященных военным событиям, военачальникам, партизанскому движению, культуре, жизни в тылу и так далее.