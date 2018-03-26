Общество

Минтруд хочет существенно упростить порядок взыскания долгов по зарплате

Минтруд разработал поправки в Трудовой кодекс, которые существенно изменяют порядок взыскания задолженности по зарплате в России: деньги смогут истребовать судебные приставы по решению трудового инспектора без судебного предписания, пишет «Интерфакс».

Проект соответствующего федерального закона размещен Минтрудом в четверг на портале нормативных правовых актов, в настоящий момент он проходит процедуру общественного обсуждения.

«Законопроектом предлагается наделить федеральную инспекцию труда полномочиями принимать меры по принудительному исполнению работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений», - говорится в пояснительной записке к документу.

Поправками предлагается следующий порядок. Инспектор труда отправляет работодателю предписание об устранении задолженности по зарплате; если предписание в срок не выполнено, он может принять решение о взыскании задолженности - сейчас на это уполномочен только суд. По решению инспектора задолженность взыскивают подразделения Федеральной службы судебных приставов. На обжалование решения трудового инспектора в суде работодателю дается десять дней.

Вместе с тем, предлагаемый закон не будет касаться случаев, если срок задолженности - менее двух месяцев, а также если между работником и работодателем заключено соглашение о реструктуризации задолженности. Кроме того, такой порядок не сможет применяться для целого ряда руководителей в банковской сфере: глав банков, его заместителей и членов правления банковских организаций, к главному бухгалтеру банка или филиала, заместителю главного бухгалтера банка, членам наблюдательного совета банка, а также лиц, которые контролируют банк в рамках процедуры банкротства.

Закон, отмечается в пояснительной записке, призван усилить защиту работников в России, а также исключить дополнительные издержки для работодателя, «с которого подлежат взысканию все судебные расходы в случае удовлетворения требований работника».

Публичное обсуждение законопроекта продлится до 18 апреля.