Общество

В Пскове со 2 апреля вводится запрет выхода на лед

В администрации города Пскова подписано распоряжение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «О запрете выхода на лед водных объектов города Пскова». Согласно этому документу в связи с наступлением периода положительных температур воздуха со 2 апреля 2018 года вводится запрет выхода населения и выезд автотранспорта на лед водных объектов города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

В связи с данным распоряжением управлению городского хозяйства администрации города Пскова необходимо принять меры по установке (обновлению) знаков безопасности «Выезд (выход) на лед запрещен». Управлению образования поручено организовать довести информацию о запрете выхода на лед водоемов до руководства муниципальных образовательных учреждениях и провести разъяснительно-профилактическую работу с учащимися по опасностям, связанным с выходом на лед водных объектов.

Обязанность по организации патрулирования береговой черты в целях предупреждения выхода населения на лед водоемов возложена на Управление МВД России по городу Пскову совместно с народными дружинами.

Контроль выполнения данного распоряжения возложен на комитет по ГО и ЧС администрации города Пскова.