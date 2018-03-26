Общество

Минздрав РФ пообещал уже в этом году усовершенствовать отечественную вакцину от гриппа

В Министерстве здравоохранения РФ рассчитывают на появление в 2018 году доработанной отечественной вакцины от гриппа.

«Уже в этом году в России появится доработанная отечественная вакцина от гриппа, которая сейчас проходит испытания», - сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Ирина Шестакова журналистам в Туле в четверг, пишет «Интерфакс».

Она уточнила, что «новая вакцина будет действовать сразу против четырех штаммов гриппа (два штамма гриппа типа А и два штамма гриппа В)».

«Вакцина, существующая в настоящий момент, работает только против трех штаммов», - пояснила И.Шестакова.