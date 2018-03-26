Общество

Геральдический совет создан при администрации Псковской области

При администрации Псковской области создан Геральдический совет. Указ, подписанный врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым, опубликован на официальном сайте администрации региона 29 марта.

Председателем совета стал Михаил Ведерников.

Геральдический совет при администрации Псковской области образуется в целях проведения единой государственной политики в области геральдики.

Основной задачей совета является обеспечение согласованной деятельности органов государственной власти области, органов местного самоуправления по созданию и использованию официальных символов Псковской области.

Совет будет проводить геральдическую экспертизу материалов, касающихся учреждения и использования официальных символов, а также вырабатывать методические рекомендации для органов государственной власти области и органов местного самоуправления в сфере геральдики.