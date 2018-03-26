Общество

Сотрудники великолукской госавтоинспекции провели викторину-сказку для дошкольников

В целях предупреждения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и правонарушений несовершеннолетних в области дорожного движения сотрудники великолукской госавтоинспекции постоянно проводят профилактическую работу. Так, 29 марта, сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Великолукский» совместно с педагогами МОУ «Детский сад «Журавушка» п. Дубрава-1 Великолукского района организовали для воспитанников занятие и игровую викторину-сказку «На дороге знаки - лучшие друзья!».

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, ребята старшей группы показали сказку для малышей, в которой участвовали и родители. В ходе викторины юные участники движения безошибочно ответили на все вопросы дорожного полицейского и сказочных персонажей, совместно просмотрели мультфильмы на тему ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции уверены, что совместная профилактическая работа по безопасности дорожного движения, проводимая воспитателями, Госавтоинспекцией и родителями, поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием самых юных участников дорожного движения