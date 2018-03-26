Общество

«Парламентский урок» проведут для великолукских школьников

28 марта в актовом зале управления образования администрации города Великие Луки состоялась рабочая встреча членов Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования, в ходе встречи великолукские парламентарии актуализировали цели и задачи работы в городе Великие Луки и близлежащих районах.

Было принято решение провести занятие «Парламентский урок» для школьников города и районов.

Парламентарии обозначили необходимость провести ряд встреч со студентами и старшеклассниками города в формате «круглый стол» на тему «Активная жизненная позиция гражданина РФ».

5-6 апреля члены Молодежного парламента совместно с отделом по молодежной политике организуют поездку активной молодежи города в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга с целью повышения уровня политической грамотности молодежи.

В основной состав Молодежного парламента при областном Собрании от города Великие Луки входят 4 человека: Екатерина Карпенко, консультант отдела по молодёжной политике; Денис Семёнов, преподаватель ВЛГАФК; Анастасия Кузьмина, специалист отдела по молодёжной политике; Алексей Герасимов, студент ВЛГАФК; Марина Можайкина.

Кроме того, в резерве Молодежного парламента от Великих Лук находятся еще 2 человека: Дарья Флотская, ведущий специалист отдела по молодежной политике; Яна Васюцкая, студентка ПсковГУ.