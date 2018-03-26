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Отрабатывать «по полной» призвал Дмитрий Быстров членов межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

30.03.2018 09:58|ПсковКомментариев: 1

В администрации Островского района состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений муниципального образования «Островский район». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, согласно повестке дня члены комиссии занимались профилактическими беседами с лицами, состоящими на учете в ОМВД и УИИ УФСИН ОМВД России по Островскому району и неблагополучными семьями.

Среди граждан, приглашённых на беседу, были те, кто, будучи под надзором, продолжает вести асоциальный образ жизни, допускать семейно-бытовые нарушения и бесконтрольно употреблять спиртные напитки. При этом другая часть граждан осознала всю ответственность положения, в котором они находятся, и старается вернуться к нормальному образу жизни.

«Трудно понять логику действий и поступков людей, сознательно идущих на повторное нарушение закона, зная о неотвратимости последующего за этим наказания. Возможно в таких случаях мы и бессильны чем-то помочь, но тем, кто встал на путь исправления и хочет быть добропорядочными гражданами, предпринимает для этого возможные усилия, мы должны помогать и оказывать всемерное содействие.

Я обращаюсь ко всем представителям субъектов профилактики правонарушений, в первую очередь к службе занятости, органам социальной поддержки населения и призываю к более ответственному подходу в тех ситуациях, где гражданину по объективным причинам трудно добиться требуемого результата, например, получить нужную справку или устроиться на работу. Получив формальный отказ, кто-то из них на эмоциях может потерять над собой контроль, снова оступиться и что немаловажно, окончательно потерять доверие к органам власти, к тем, кто по долгу службы должен принимать непосредственное участие в их судьбе», - отметил председательствующий на заседании руководитель муниципалитета.

«Надо «по полной» отрабатывать на своих местах, чтобы, как бы это было не громко сказано, совесть была чиста и можно было сказать, что мы сделали всё, что могли.

Мне бы не хотелось, чтобы в поломанных судьбах людей была бы ещё и наша недоработка», - подчеркнул Дмитрий Быстров.      

Теги: #остров #островский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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