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Общество

ЕГЭ-2018 по математике досрочно сдадут более 24 тысяч человек

30.03.2018 10:18|ПсковКомментариев: 0

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2018 года, 30 марта в досрочный период ЕГЭ проходят экзамены по математике базового и профильного уровней, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Рособрнадзора.

Заявления на участие в ЕГЭ по математике базового уровня в досрочный период подали около 5,7 тысячи участников, экзамен пройдет в 125 пунктах проведения экзамена (ППЭ). На ЕГЭ по математике профильного уровня записались около 18,5 тысяч участников, для его проведения будет задействовано 92 ППЭ.

ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.

Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Экзаменационная работа профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Профильный экзамен длится 3 часа 55 минут (235 минут).

Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 11 апреля.

Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля.

Теги: #егэ #Рособрнадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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