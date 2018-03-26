Общество

Наталья Плявинская: У меня складывается ощущение, что Ульяна Михайлова старается использовать ситуацию с Порховом в своих интересах

«У меня складывается ощущение, что Ульяна Александровна (Михайлова, председатель Псковского облсовпрофа - прим. ред.) старается максимально использовать ситуацию с Порховом в своих, возможно, политических интересах», - такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала координатор проекта по Псковской области центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Наталья Плявинская, комментируя запланированную на начало апреля акцию «За чистый Порхов».

«Какого-то конструктивного предложения, чем помочь, я пока не слышу. Это просто раскачивание лодки, - сказала Наталья Плявинская. - Это наша общая беда, мы плотно работаем, чтобы как можно быстрее решить эту ситуацию. Мне кажется, что нужно не политизировать эту проблему, а заниматься ее решением».

Что касается результатов проведенного в Порхове опроса общественного мнения по ситуации с полигоном ТКО в муниципалитете, то собеседница агентства считает, как минимум в 50% случаях людям не дали возможности выразить действительно их личное мнение «из-за давления со стороны активистов и навязывания своего варианта решения».

«Нужен компромиссный вариант, категорических решений в этом вопросе быть не может. Я согласна, что несправедливо распределение мусора в таких объемах на порховский полигон. Я со своей стороны делаю все возможное, чтобы снять с них эту нагрузку. Но категорические требования - убрать все - тоже неконструктивны», - убеждена координатор проекта по Псковской области центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Наталья Плявинская.