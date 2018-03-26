Общество

Временные посты по профилактике опасных ситуаций на водоемах будут организованы в Псковском районе

В соответствии с распоряжением администрации области о запрете выхода населения и выезда автотранспорта на лед, в выходные дни будет организовано дежурство оперативных групп Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с представителями УГИБДД Управления МВД России по Псковской области на временных постах, созданных в населенных пунктах Неелово и Солоново. Цель их работы - предупреждать об опасности выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Взаимодействие специалистов МЧС с сотрудниками Госавтоинспекции обусловлено тем, что только представители УГИБДД имеют полномочия по остановке автотранспорта. Сотрудники МЧС доводят до водителей и пассажиров машин содержание Распоряжения о запрете под роспись, выдают им на руки экземпляры данного документа. В соответствии с действующим законодательством подобные дежурные группы не имеют полномочий по задержке и возвращению машин, однако предупредить людей об опасности и провести разъяснительную работу среди населения о запрете выхода на лёд они обязаны. Такая работа будет проводиться в течение всех выходных дней.

Кроме того, в готовности к действиям по ведению спасательных работ на водных объектах находятся поисково-спасательные отряды Аварийно-спасательной службы области.