Общество

Учебная эвакуация посетителей прошла в гипермаркете «Империал»

Пожарно-тактическое учение прошло сегодня, 30 марта, в гипермаркете «Империал».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе учения пожарно-спасательные части Пскова совместно с администрацией гипермаркета отрабатывали действия по эвакуации персонала и посетителей «Империала» в случае возникновения пожара.

«Системы оповещения в здании сработали, персонал и посетители оперативно покинули здание. Пожарно-спасательные подразделения отработали план действий по эвакуации. На данный момент проводится разбор учения», - сообщили в пресс-службе ведомства.