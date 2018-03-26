Общество

Росреестр получил международную премию за выдающиеся заслуги в сфере развития блокчейн-технологий

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) стала победителем международной премии «Блокчейн-экономика» в номинации «Лучшая цифровая практика применения блокчейна в государственном секторе». Премия вручена за проект по регистрации первого договора участия в долевом строительстве с применением технологии блокчейн.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе регионального ведомства Росреестр в рамках совместного проекта с ДОМ.РФ (ранее - АИЖК) и Внешэкономбанком зарегистрировал в феврале 2018 года первый договор участия в долевом строительстве с применением технологии блокчейн. Договор заключен в Ленинградской области, которая является пилотным регионом реализации проекта. В рамках проекта блокчейн-решение применяется при взаимодействии Росреестра и публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». В рамках проекта зарегистрировано более 250 ДДУ с применением блокчейн.

Премия учреждена Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна (РАКИБ) в целях поощрения за выдающиеся заслуги в сфере развития блокчейн-технологий. Победители премии определены в различных номинациях за реализацию проектов с применением блокчейн-технологий в госкомпаниях и госкорпорациях, государственной секторе, финансовых услугах, здравоохранении, социальных проектах, медиасфере, энергетике и других сферах.

Награждение победителей премии состоялось в рамках отраслевого конгресса разработчиков и пользователей технологии Blockchain и продуктов, созданных на ее основе, «Блокчейнрф-2018».