Общество

Очередная сессия Псковской городской Думы назначена на 6 апреля

8-я очередная сессия Псковской городской Думы назначена на 6 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в проект повестки включено 30 вопросов, касающихся актуальных вопросов жизнедеятельности города.

Среди них изменения в бюджет города на текущий год и в Правила землепользования и застройки. Планируется, что депутаты утвердят текущий план благоустройства территории Пскова на 2018 год и условия приватизации муниципального имущества во втором квартале 2018 года.

В повестке дня также вопросы о создании городского Народного парка, по распоряжению муниципальным имуществом, объектами жилищного фонда, кадровые вопросы, вопросы о награждении медалью города «За заслуги перед Псковом», о поощрении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Псковской городской Думы.

С проектом повестки сессии можно ознакомиться ЗДЕСЬ.