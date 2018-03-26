Общество

Михаил Ведерников предложил учредить медаль «За заслуги перед Псковской областью»

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников предложил учредить медаль «За заслуги перед Псковской областью». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил на первом заседании геральдического совета при администрации Псковской области.

Он отметил, что на сегодня высшим документом, которым может быть отмечен житель Псковской области, являются почетная грамота или благодарственное письмо. В связи с этим Михаил Ведерников предложил учредить медаль «За заслуги перед Псковской областью», обсудить эту инициативу открыто с привлечением широких слоев населения.

«Это было бы хорошей возможностью отметить представителей старшего поколения», - сказал Михаил Ведерников и предложил также удостоенных медалям обеспечить единовременной денежной премией, например, в размере 25 тысяч рублей. Также он считает, что вручение, например, 5 медалей в течение года было бы достаточно.