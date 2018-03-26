Общество

Михаил Ведерников считает крайне важным доведение до конца вопроса об утверждении флага, герба и гимна Псковской области

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников считает крайне важным доведение до конца вопроса об учреждении флага, герба и гимна Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил на первом заседании геральдического совета при администрации Псковской области.

«Парадоксально, но Псковская область - единственный субъект РФ, не имеющий собственного флага. У региона нет и гимна. Герб Псковской области не внесен в государственный геральдический регистр», - сказал Михаил Ведерников.

Врио губернатора отметил, что псковичи часто задают ему вопросы по поводу герба, флага и гимна на приемах граждан и в соцсетях. В связи с этим он принял решение довести вопрос до конца.

С докладом, посвященным истории становления герба Псковской области, выступил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин. Он отметил, что в 2009 году псковские парламентарии разрабатывали вопрос, даже был представлен проект герба, но по ряду причин окончательное решение принято не было.