Общество

Гербы Порховского и Себежского района не внесены в геральдический регистр РФ

В Псковской области даже на уровне сельских и городских поселений утверждена официальная символика - герб и флаг, но не все они официально зарегистрированы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на первом заседании геральдического совета при администрации области сообщил врио заместителя губернатора Псковской области Николай Цветков.

В частности, все муниципалитеты используют свой герб, но не все на официальном основании. В частности, гербы Порховского и Себежского не внесены в государственный геральдический регистр РФ.

Николай Цветков подчеркнул, что работа по учреждению официальной символики в Псковской области не закончена.