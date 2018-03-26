Общество

В Псковской области объявят открытый творческий конкурс по разработке герба региона

В Псковской области объявят творческий конкурс по разработке герба региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на первом заседании геральдического совета при администрации Псковской области сообщила начальник управления внутренней политики администрации Оксана Иванова.

Она рассказала, что для утверждения членами совета разработал подробный план реализации базовых мероприятий по утверждению официальной символики Псковской области.

До конца апреля планируется объявить открытый конкурс по разработке герба Псковской области. Конкурс планируется сделать максимально открытым и публичным. «Надеемся, что к работе присоединятся образовательные учреждения и учреждения культуры», - сказала она и предложила провести еще и конкурс среди обручающихся.

Конечная цель - утверждение официальной символики Псковской области в геральдическом совете при президенте РФ и принятие соответствующих законов Псковской области. Завершить геральдическую экспертизу намерены до 1 сентября.