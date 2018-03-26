Общество

На турбазе «Пушкиногорье» состоялся семинар-тренинг по мотивации профсоюзного членства

28-29 марта на базе отдыха «Пушкиногорье» состоялся семинар-тренинг для отработки мероприятий по мотивации профсоюзного членства для актива первичных профсоюзных организаций Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Островского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, занятия для проактивистов вели заместитель заведующего отдела развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа Валерия Мишакова и специалист Псковского облсовпрофа Анастасия Мелещенко. Основной темой семинара стала мотивация профсоюзного членства, также представители профсоюза успешно прошли психологический тренинг и тренинг на командное взаимодействие. По общему мнению, занятия прошли очень эффективно.

«В течение двух дней мы рассмотрели все возможности, которые открываются перед участниками профсоюзного движения в Псковской области, все бонусы, которые получает работник, вступая в ряды профсоюза. Все участники семинара продемонстрировали отличную командную работу, индивидуальный подход к достижению целей и решению поставленных задач», — прокомментировала итоги работы Валерия Мишакова.

Тренинг позволил профсоюзным активистам не только получить новые знания, но и отдохнуть. Участники побывали на экскурсии в деревне Бугрово, где посетили музейные экспозиции «Пушкинская деревня» и «Музей-мельница д. Бугрово». А в последний день занятий они зашли в Свято-Успенский монастырь, где находится могила великого поэта.