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Михаил Ведерников: У нас нет задачи поменять тот герб, к которому привыкли жители Псковской области

«У нас нет задачи поменять тот герб, к которому привыкли жители Псковской области», - заявил на первом заседании геральдического совета при администрации Псковской области врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он напомнил, что по разным причинам герб Псковской области официально не был утвержден и внесен в геральдический регистр РФ. В связи с этим планируется предпринять меры, чтобы эту ситуацию исправить, доработать государственную символику региона.

Он согласился с мнением спикера Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова, что к вопросу разработки проекта герба нужно привлекать профессионалов, а затем публично обсуждать несколько приемлемых вариантов.

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Председатель Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева добавила, что в конкурсе должны принять участие не просто художники, а художники-геральдисты, знающие свое дело.

Кроме того, Михаил Ведерников поручил проработать вопрос внешнего вида медали «За заслуги перед Псковской областью», которую планируется учредить в регионе.