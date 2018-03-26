Общество

В Пскове наградили победителей областного конкурса «Юные дарования»

Финал областного конкурса «Юные дарования» состоялся 28 марта в Пскове. Как сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель директора Центра по учебно-методической работе Елена Большакова, этот ежегодный конкурс проводится в Псковской области в течение 24 лет для учащихся 5-8 классов по 11 школьным предметам: «Юный знаток биологии», «Юный знаток истории», «Юный знаток литературы», «Юный знаток географии», «Юный знаток математики», «Юный знаток немецкого языка», «Юный знаток русского языка», «Юный знаток физики», «Юный знаток английского языка», «Юный знаток французского языка», «Юный знаток химии».

Конкурс стартовал 10 октября 2017 года и включал три тура. Третий, заключительный, прошел 28 марта в Пскове. В нем приняли участие лучшие участники очного тура – 187 человек (из 202 приглашенных), они представили 15 районов/городов области. Некоторые участники прошли в финал по нескольким предметам, поэтому на проверку жюри было передано 243 работы.

Организаторы конкурса – Государственное управление образования Псковской области и Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества. Содержание заданий по всем предметам направлено на подготовку ребят к участию во всероссийской олимпиаде школьников; участникам предлагались задания разных видов для письменного выполнения, рассчитанные на максимальное время работы в течение двух астрономических часов.

По результатам проверки финальных работ вручено 39 дипломов первой степени, 42 диплома второй степени и 41 диплом третьей степени.

Всем участникам финала вручены свидетельства и приглашения для обучения в центре. Победители и призеры конкурса 7-8 классов приглашаются с 4 по 15 июня на занятия летней сессии областной «Школы олимпиадников».

Задания, решения (комментарии к заданиям или ответы) и результаты всех туров размещены на сайте центра genius.pskovedu.ru.