Общество

В Псковской области с начала года 67 семей решили оплачивать дошкольное образование средствами МСК

В Псковской области с начала года 67 семей решили оплачивать дошкольное образование средствами МСК, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на материнский капитал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Отделении Пенсионного фонда России по региону.

С 1 января этого года жители региона могут направить средства материнского капитала на оплату дошкольного образования, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на материнский капитал.

Напомним, что ранее трехлетний возраст ребенка был обязательным условием для распоряжения средствами по данному направлению.

Теперь заявление на эти цели может быть подано в любое время со дня появления в семье второго (либо последующего) ребенка. Распорядиться средствами маткапитала можно на платные образовательные услуги по реализации образовательных программ, а также на оплату содержания ребенка или присмотра и ухода за малышом. Также разрешается использовать материнский капитал и на старшего ребёнка, который посещает детский сад.

Средства материнского капитала можно направить на получение дошкольного образования ребёнком в любой организации, которая имеет право на оказание соответствующих образовательных услуг. Как и прежде, эта организация должна находиться на территории Российской Федерации и иметь лицензию на оказание услуг. Это значительно расширяет круг организаций, куда родители могут отдать своих детей для получения дошкольного образования.

На сегодняшний день 67 семей Псковской области решили потратить средства материнского капитала (либо часть средств) на оплату услуг дошкольного образования, не дожидаясь, пока их ребенку исполнится 3 года.

Всего же в этом году средства капитала на получение образования детьми направили свыше 230 семей региона.