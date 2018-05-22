Общество

В Новосокольниках после вмешательства прокуратуры отремонтировали детские площадки

Прокуратура Новосокольнического района провела проверку обеспечения безопасности детей при использовании детских игровых площадок ООО «Управляющая компания «ЖЭУ Новосокольники».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе надзорных мероприятий установлено, что детские площадки на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: г. Новосокольники, ул. Тихмянова, д.25 и ул. Первомайская, д.20 не соответствуют требованиям безопасности - качели и скамейки покосились, на горках отсутствуют доски на полу и ограничители, покрытие не соответствует требованиям законодательства, облупилась краска на конструктивных элементах.

В этой связи прокурором района в суд направлены исковые заявления к управляющей компании с требованием производства ремонта детских игровых площадок.

Требования прокурора судом удовлетворены, на управляющую компанию возложены соответствующие обязанности.

В настоящее время решение суда исполнено, детские игровые площадки отремонтированы.