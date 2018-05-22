Общество

Военные получили первый модернизированный самолет-разведчик Ил-20М

Прошедший глубокую модернизацию самолет-разведчик Ил-20М передан военным для госиспытаний, сообщил «Интерфаксу» источник в авиаотрасли.

«На данный момент опытно-конструкторские работы (ОКР) "Рецензент" по модернизации разведывательного самолета Ил-20 в облик Ил-20М завершены», - сказал собеседник агентства.

«Модернизированный Ил-20М передан военным на государственные совместные испытания (ГСИ)», - подчеркнул он.

В декабре прошлого года источник «Интерфакса» в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в начале 2018 года ВКС РФ получат очередной спецсамолет марки «Ил».

Он не стал уточнять, о каком именно типе самолета идет речь и о его предназначении, отметив, что в процессе модернизации бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) машины, в частности, устанавливается новейший радиотехнический комплекс.

Работы по модернизации самолётов спецназначения Ил-20 и Ил-22 ведет компания «Ильюшин» (входит в ОАК) с участием «Экспериментального машиностроительного завода (ЭМЗ) имени Мясищева».

Самолет Ил-20 для радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создан на базе пассажирского самолета Ил-18, его первый полет состоялся в 1968 году.

Согласно данным из открытых источников, для замены Ил-20 в конце 2000-х годов на базе пассажирского Ту-214 КБ «Туполева» разработало новый самолет радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р.

Ранее источник «Интерфакса» в авиаотрасли сообщил, что опытно-конструкторские работы по созданию российского стратегического самолета-разведчика Ту-214Р завершатся в этом году. В настоящее время два таких стратегических самолета-разведчика переданы военным для опытной эксплуатации.

В 2016 году новейший самолет комплексной разведки Ту-214Р дважды был замечен в Сирии. По данным международного авиатрекера FlightRadar24, российский разведывательный самолет перебрасывался на авиабазу Хмеймим с территории РФ в феврале и июле 2016 года.