Общество

Активисты ОНФ навели порядок в приюте для бездомных животных в Веретье

26 мая активисты ОНФ и Молодежки ОНФ Псковской области провели субботник в приюте для бездомных животных в Веретье Великолукского района. Как сообщил Псковской Ленте Новостей сопредседатель регионального штаба ОНФ Всеволод Козловский, активисты разобрали несколько старых вольеров, подготовили площадку и помогли смонтировать несколько новых вольеров для собак.

Девушки помогли выгуливать четвероногих друзей, которые с благодарностью виляли хвостами.

«Два часа на свежем воздухе прошли с пользой и пролетели как две минуты. Хочу поблагодарить всех отозвавшихся на наш призыв оказать помощь приюту, а хозяюшкам, которые постоянно заботятся о бездомных хвостах, низкий поклон», - отметил Всеволод Козловский.