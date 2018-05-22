Общество

Мошенники под видом работников «Горводоканала» предлагают псковичам фильтры для очистки воды

МП г.Пскова «Горводоканал» призывает псковичей проявлять бдительность и не попадаться на уловки мошенников, предлагающих установить приборы для очистки воды.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Горводоканала», на предприятие поступают звонки от абонентов с информацией, что по квартирам ходят граждане, представляются сотрудниками некоего филиала МП г.Пскова «Горводоканал» и предлагают установить фильтры для очистки водопроводной воды. Стоимость фильтров, по информации абонентов, - от 50 тысяч рублей.

Руководство Горводоканала напоминает, что предприятие не оказывает услуги подобного рода, а сотрудники предприятия имеют именные удостоверения с печатью.