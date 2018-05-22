Общество

Проект постановления об индексации окладов муниципальных служащих Псковской области проходит процедуру согласования

Администрация Псковской области подготовила проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации Псковской области от 24.12.2008 № 351 «Об установлении нормативов размеров формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих иные должности на основании решений представительного органа муниципального образования, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в муниципальных образованиях Псковской области». Об этом сообщается в ответе заместителя губернатора Псковской области - начальника Государственного финансового управления Псковской области Татьяны Бариновой на обращение Псковского облсовпрофа по вопросу индексации должностных окладов муниципальных служащих.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, согласно разработанным изменениям для данной категории сотрудников муниципальных образований предусматривается индексация заработной платы на 4% с 1 января 2018 года. В настоящее время документ проходит стандартную процедуру согласования.

Напомним, что последняя индексация должностных окладов муниципальных служащих в Псковской области состоялась 1 июля 2013 года. Пять лет назад повышение составило 5,5%.

На протяжении последних двух лет профсоюзный актив региона неоднократно требовал проведения индексации должностных окладов данной категории работников. В 2017 году администрация Псковской области заявила о невозможности увеличения расходов на оплату труда муниципальных служащих из-за ограничений, которые накладываются на регион в рамках исполнения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с министерством финансов РФ.

В марте 2018 года в ответ на очередное обращение профсоюзной стороны врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников заверил, что данный вопрос держится на контроле, решение будет принято после анализа ограничений, установленных соглашениями администрации области с министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджету Псковской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и бюджетных кредитов из федерального бюджета.