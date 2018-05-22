Общество

Псковские заключенные сшили банданы и фартуки для сотрудников KFC

На базе исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области (Сосновый Бор) в текущем месяце на производственном и сельскохозяйственном участке увеличиваются объемы производств за счет заключения частных контрактов и выполнения государственных.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, между исправительным учреждением и ООО «Этника» заключен контракт на пошив швейных изделий в виде бандан и фартуков для сети ресторанов общественного питания KFC, что позволило трудоустроить 2 человек.

Кроме того, на сельскохозяйственном участке были изготовлены клетки для содержания птицы бройлерных пород. В конце мая планируется отгрузка и размещение в птичник цыплят бройлерных пород в количестве 5000 штук. Данное мероприятие позволит трудоустроить одного осужденного.

В настоящее время на участке находиться 700 штук кур несушек, от которых ожидается получить в установленные сроки 25000 тысяч яиц, для личных нужд учреждения. Помимо этого, закупка 5000 тысяч бройлерных цыплят до конца 2018 года позволит получить около 50 тонн мяса, для использования мясного продукта в исправительных учреждениях Псковской области.

Также для выполнения государственного контракта на поставку свежих овощей на участке сельскохозяйственного производства в семи теплицах учреждения была высажена рассада томатов и огурцов. Наименование сорта огурцов «мурашка», а помидор «бычье сердце». В связи с увеличением объема работы был трудоустроен один человек.