600 учащихся Псковской области приняли участие в конкурсе плаката и детского рисунка на тему «Я рисую выборы!»

Избирательная комиссия Псковской области подвела итоги конкурса плаката и детского рисунка на тему «Я рисую выборы!» среди учащихся средних общеобразовательных учреждений на территории Псковской области в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме, всего в конкурсе приняли участие 600 школьников, 22 рисунка прошли в финал.
По итогам конкурса 1 место поделили между собой коллектив 1 Г класса (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12», Великие Луки), Алина Рейман (МБОУ «Гдовская СОШ») и Илья Разыграев (МБОУ «Красногородская СШ»).
Коллектив 1 Г класса, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12», г. Великие Луки
Разыграев Илья, МБОУ «Красногородская СШ», пгт. Красногородск
Почетное 3 место у двух участников конкурса - Карины Константиновой (ГБОУ «Красногородская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - «Агрошкола») и Виолетты Синдаловской (МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей», Пустошка).
Конкурс проводился в целях реализации творческого потенциала учащейся молодежи и привлечения внимания к вопросам избирательного права, а также повышения уровня общей правовой культуры, повышение активности участия молодежи в политической жизни общества, в избирательных кампаниях, выявления отношения молодых людей к выборам. Лучшие материалы конкурса будут использованы Избирательной комиссией региона для побуждения избирателей к активному использованию своих избирательных прав.
Он организован совместно с государственным управлением образования Псковской области на основании положения о конкурсе.
Участие в конкурсе могли принять учащиеся средних общеобразовательных учреждений на территории Псковской области не старше 18 лет.
Конкурс проводился в один тур. Оценку творческих работ проводили опытные эксперты - для подведения его итогов была сформирована конкурсная комиссия из членов и сотрудников аппарата избирательной комиссии Псковской области, представителей Государственного управления образования региона, которую возглавил глава Избиркома Михаил Иванов. По его словам, победители конкурса будут награждены ценными подарками в торжественной обстановке.
«Проведение конкурсов плаката и детского рисунка на тему выборов - это уже хорошая традиция Избирательной комиссии Псковской области. Скажу честно, выбрать из большого количества очень достойных работ самые лучшие - было трудно. Видно, что все участники очень старались, нас порадовали и нестандартные идеи, и креативный подход. Благодарю всех участников конкурса, от души поздравляю победителей и желаю дальнейших творческих успехов», - добавил Михаил Иванов.