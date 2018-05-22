Общество

Стихийный мемориал появился вместо смертельных качелей в Великих Луках

Стихийный мемориал появился во дворе дома №14 (корпус 1) на проспекте Гагарина в Великих Луках, на месте гибели 8-летнего ребенка.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, его установили горожане вместо качелей, из-за которых погиб мальчик. К траурному месту соседи, одноклассники, друзья школьника принесли цветы и игрушки.

Напомним, 11 мая на территории детской площадки 8-летний ребенок во время катания на качелях получил удар по голове, в результате чего погиб до приезда скорой помощи. Через несколько дней качели были демонтированы и переданы следователям для проведения технической экспертизы на предмет их соответствия требованиям безопасности при эксплуатации.