Общество

Яндекс представил свой первый гаджет - колонку «Яндекс.Станция»

«Яндекс» выпустил первое собственное мультимедийное устройство со встроенным голосовым помощником «Алиса» - «Яндекс.Станция», новинка была представлена на конференции Yet another Conference 2018 во вторник в Москве, пишет «Интерфакс».

Устройство с голосовым управлением может, в том числе, воспроизводить музыку, - к нему, в частности, подключен музыкальный сервис «Яндекс.Музыка». Колонку можно подключить к телевизору и с ее помощью управлять просмотром видео с ТВ.

К «Яндекс.Станции» уже подключены крупнейшие российские онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», Amediateka и ivi.ru.

Продажи «Яндекс.Станции» начнутся летом этого года, устройство будет стоить 9990 рублей.

Также компания запустила платформу «Диалоги» для создания чат-ботов на базе голосового помощника «Алиса».

«Сегодня мы открываем платформу "Яндекс.Диалоги", через нее вы сможете общаться с огромной аудиторией на мобильных и на десктопах в "Яндекс.Поиске", "Яндекс.Браузере" и "Яндекс.Навигаторе". А в будущем - с домашними устройствами», - рассказал директор по искусственному интеллекту «Яндекса» Михаил Биленко в ходе конференции. Через платформу «Яндекс.Диалоги» можно создать собственного бота, а также задействовать оператора колл-центра. Таким образом, у компаний, использующих эту платформу, появится доступ ко всей аудитории сервиса «Алиса».