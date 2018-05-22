Общество

Администрация Псковской области готова обсудить с профсоюзами проект соглашения о минимальной зарплате в регионе на 2019 год

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова сообщила председателю Псковского облсовпрофа Ульяне Михайловой о готовности администрации региона к обсуждению проекта соглашения о минимальной заработной плате на 2019 год в рамках областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. О дате и времени заседания рабочей группы будет сообщено дополнительно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Напомним, что предложение о вступлении в переговоры было направлено Псковским облсовпрофом в администрацию региона 12 апреля. Псковский облсовпроф предлагает установить в соглашении на 2019 год минимальный размер заработной платы для основного персонала организаций среднего и крупного бизнеса в размере 13395 рублей, сохранив действовавшее в регионе до 1 мая 2018 года соотношение минимальной заработной платы этой категории работников и федерального МРОТ.