Общество

Московский Музей Победы приглашает молодежь Псковской области принять участие во всероссийском поэтическом конкурсе

Музей Победы в Москве приглашает молодежь принять участие в поэтическом конкурсе «Поэзия Победы». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, для участия необходимо до 10 июня 2018 года включительно отправить заявку на электронную почту konkurs@cmvov.ru с пометкой «Поэзия Победы». Конкурсные работы предоставляются в формате Word, размер шрифта - 14, объем не более двух страниц.

Итоги конкурса станут известны 22 июня. Лучшие работы победителей и лауреатов будут опубликованы на официальном сайте и группах Музея Победы в социальных сетях, а также в ведущих российских СМИ. Победители в каждой из номинаций получат в подарок бесплатный билет на групповое прохождение квеста или экскурсии в Музее Победы.

Конкурс, приуроченный к празднованию 73-летней годовщины Великой Победы, будет проходить по трем номинациям - для школьников средней и старшей школы от 11 до 13 и от 14 до 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет.

В Международный день поэзии, который отмечается 21 марта, в Музее Победы стартовал Всероссийский конкурс «Поэзия Победы» - проверить свои силы в состязании рифм и стихотворных размеров могут учащиеся школ и молодые россияне в возрасте до 25 лет.

Председателем жюри стал известный поэт, лауреат Государственной премии СССР, член Союза писателей СССР, почётный член Российской академии художеств Андрей Дмитриевич Дементьев.